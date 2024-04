União Brasil terá que pagar por gastos irregulares do PSL em 2018

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) determinou ontem que o PSL tem de devolver R$ 765.585,50 aos cofres públicos por gastos irregulares em 2018. O partido se fundiu com o DEM em 2022, criando o União Brasil, que será responsável pelo pagamento.

O que aconteceu

Ministros viram 12 irregularidades no uso do fundo eleitoral do partido em 2018. A maior parte (R$ 100.501,86) do valor é de débitos da conta bancária do fundo com divergência ou sem documentação no sistema de prestação de contas.

Valor equivale a pouco mais de 8% do total de recursos do fundo partidário recebido pela sigla naquele ano, de R$ 9,6 milhões.