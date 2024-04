Votação sobre Brazão fortalece nomes do centrão à sucessão de Lira

Deputado conversou recentemente com Bolsonaro. Pereira acertou os ponteiros e conseguiu retirar o veto ao seu nome para a presidência da Câmara no partido em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é presidente de honra e principal cabo eleitoral.

Festa na noite da votação reuniu ministros e líderes do Congresso. Após a sessão da quarta-feira, deputados, senadores e ministros do governo Lula foram à celebração do aniversário de Pereira. A comemoração aconteceu um uma casa no Lago Sul, região nobre de Brasília.

Festividade reuniu bolsonaristas. Entre os convidados estavam o presidente nacional do PP e senador Ciro Nogueira (PP-PI), Dr. Hiran (PP-RR), e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Esplanada em peso. Os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) também marcaram presença. Além de Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), André Fufuca (Esportes) e Juscelino Filho (Comunicações).

Deputado do Republicanos pode aproximar Lula dos evangélicos. Aliados de Pereira dizem que a boa relação com o Planalto pode ajudar a estreitar a relação do governo com a bancada evangélica na Câmara. O presidente está mal avaliado no segmento e entrou em alguns embates, como a isenção tributária das igrejas e sobre o salários dos pastores. Pereira é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus.

Há o entendimento também que o nome do parlamentar pode ganhar "musculatura" pelo bom diálogo. Além disso, Pereira seria visto como uma segunda opção para o Planalto apoiar na disputa e não ficar tão em foco para as eventuais críticas.