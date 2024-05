Justiça suspende projeto em Guarulhos, em revés para privatização da Sabesp

Procurado, o governo do estado de São Paulo ainda não se manifestou sobre a decisão.

Processo é movido por integrantes da oposição. A deputada estadual Ediane Maria e o vereador Edmilson Souza são os autores da ação. Ambos exercem seus mandatos pelo Psol.

Decisão é má notícia para o governo do estado

De acordo com o último balanço anual da Sabesp, Guarulhos responde por 4,3% da receita da empresa —percentual só atrás do de São Paulo. Com a suspensão do trâmite, o aval dos vereadores da cidade à privatização planejada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve demorar mais a sair.

Pelo contrato em vigor, a Sabesp segue no comando dos serviços em Guarulhos nos próximos 35 anos.

Na capital, privatização recebeu ok de vereadores e teve sanção a jato do prefeito. No último dia 2, a Câmara de São Paulo aprovou com 37 votos a favor um projeto que mantém os serviços sob controle da empresa na cidade em caso de privatização. O texto foi sancionado minutos depois por Ricardo Nunes (MDB).