Apoio a Lula na prisão e fogo amigo: quem é Pimenta, ministro para o RS

Ao mesmo tempo, abre a possibilidade para Lula mudar a comunicação do governo que, segundo uma parte do PT, não estaria fazendo a mensagem chegar à população. Ou seja, o Planalto teria o que mostrar, mas não estaria conseguindo se comunicar em um ano e meio de governo.

A comunicação governamental sobre catástrofe no Rio Grande do Sul é usada como exemplo pelos críticos de Pimenta: o Ministério da Defesa estava trabalhando para reduzir o impacto desde os primeiros dias das enchentes; Lula visitou áreas alagadas no início do desastre; o governo federal abriu diálogo, liberou dinheiro e montou estratégia de resgates ainda na primeira semana de chuvas; mas a mensagem que domina as redes sociais é a de que a culpa é do Planalto que não sabe trabalhar.

Pimenta também foi criticado por brigar com um prefeito gaúcho e por pedir à PF investigação de opositores sobre fake news durante a crise no estado. Para além da situação do Sul, a atuação de Pimenta à frente da Secom já foi alvo de críticas em outros momentos, como no início da epidemia de dengue e no anúncio da presidência do IBGE.

Mas o fogo amigo de parte do PT pode ter outro desfecho, que não a substituição de Pimenta na Secom. O plano oficial é ele ficar no novo cargo por um tempo e depois retornar à função no Planalto. Enquanto isso, Laercio Portela ocupa sua vaga interinamente.

Atrito com Leite

Apesar de o Rio Grande do Sul ainda estar sob a água, o universo político já trata de uma eventual richa entre o atual governador, Eduardo Leite (PSDB) e Pimenta pela influência sobre a eleição de 2026.