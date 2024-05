Próxima a assumir TSE, Cármen já debate fake news na eleição com big techs

Fake news

As conversas com Cármen Lúcia ocorreram em meio a tratativas das companhias de tecnologia com o TSE. As empresas e o tribunal devem assinar os memorandos de entendimento sobre combate às fake news nas eleições deste ano, iniciativa que foi feita também nas eleições anteriores.

Apesar dos recentes embates do dono do X, o empresário americano Elon Musk, com Alexandre de Moraes, a empresa, assim como outras big techs, tem mantido diálogo com o TSE para firmar os memorandos.