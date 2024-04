Vereadores de SP votam hoje projeto que avança na privatização da Sabesp

Vereadores precisam alterar a lei em vigor para que a privatização seja um negócio viável do ponto de vista econômico. Como a cidade de São Paulo representa 46% do faturamento da Sabesp, a venda de ações planejada pelo governo do Estado deixa de ser uma oferta interessante para alguma empresa privada se não incluir a operação da capital.

A privatização só faz sentido com a capital no pacote. Sem a cidade, a Sabesp teria que buscar novos contratos no mercado para tornar o negócio atraente

Patrícia Pessoa Valente, professora do Insper e advogada especializada em regulação

Votação será termômetro de como casa avalia o tema. Inicialmente contrário à privatização, Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara, mudou de opinião nos últimos meses, e a expectativa é que o texto tenha apoio da maioria dos vereadores. Leite e Tarcísio (Republicanos) se aproximaram recentemente.

Vou garantir amplo debate para que todos possam defender as suas posições, de ambos os lados

Milton Leite (União Brasil), vereador e presidente da Câmara Municipal de São Paulo

Relembre o caso

A desestatização da Sabesp é promessa de campanha de Tarcísio. Segundo a equipe do governador, uma das metas do negócio é a redução da tarifa cobrada hoje. Para isso, o governo do Estado planeja usar 30% do dinheiro obtido com a privatização para criar um fundo com essa finalidade.