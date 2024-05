Bolsonaro reage a antibiótico e será transferido para Brasília, diz Eduardo

Bolsonaro foi diagnosticado com quadro de erisipela no sábado (4) e ontem ele foi internado em Manaus (AM). A erisipela é um tipo de infecção cutânea bacteriana que geralmente causa febre e dor.

O ex-presidente publicou mensagem nas redes sociais. Ele informou aos seus seguidores que está internado no Hospital Santa Júlia, na capital amazonense.

Estou baixado no Hospital Santa Júlia em Manaus (centro). Quadro de erisipela ainda sem previsão de alta. Um abraço a todos. Jair Bolsonaro. 05/maio, 16h30. Mensagem publicada pelo ex-presidente nas redes sociais

Centro médico emitiu boletim neste domingo (5). "Jair Messias Bolsonaro deu entrada no Hospital Santa Júlia ontem [sábado] pela manhã com quadro de desidratação e processo infeccioso de pele. [Ele] voltou ao hospital após seus compromissos, onde segue internado para antibioticoterapia venosa e hidratação [...] Segue hemodinamicamente estável aguardando alta", acrescentou.

Bolsonaro chegou à capital amazonense na sexta-feira (3). Na ocasião, o ex-presidente participou de um evento de campanha para a pré-candidatura do deputado federal Alberto Neto à Prefeitura de Manaus. O político já desembarcou com desconforto, mas procurou atendimento no dia seguinte.