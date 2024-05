Terra natal de Lira leva dois terços de verba de ministério contra enchente

O site exibe apenas uma tabela com 11 localidades que seriam beneficiadas. Entre elas, está a Grota do Pau D´Arco, no bairro Jacintinho, que foi atendida no fim do ano passado.



"Moradores de mais um bairro de Maceió agora podem viver com mais tranquilidade após a finalização de uma nova obra de proteção de encostas finalizada", afirmou em novembro a Secretaria Municipal de Comunicação. Para essa obra, não houve gastos com verba do ministério.

Procurada pelo UOL, a prefeitura não se manifestou. O espaço segue aberto.

No ano passado, Alagoas sofreu com as chuvas em julho, mas a capital não foi a mais atingida.



O município mais afetado foi Matriz da Camaragibe, seguido por Marechal Deodoro, São Miguel dos Milagres, União dos Palmares e Rio Largo. Nenhuma dessas cidades foi contemplada pela ação de prevenção do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional no ano passado.

Em 2023, a pasta também empenhou recursos para Icapuí (CE), de 20 mil habitantes (R$ 7,5 milhões), seguido de Tibau do Sul (RN), de 16 mil habitantes (R$ 5,6 milhões). Nada relativo a esses empenhos foi gasto até agora.

O estado de Santa Catarina, que vem sendo castigado pelas chuvas nos últimos anos, ficou com apenas R$ 3 milhões. Ainda assim, os recursos foram destinados por força de uma decisão judicial que obrigou a realização de obras numa comunidade indígena.

Quatro ações de prevenção contra chuvas do ministério não tiveram empenhos em 2023. Mesmo assim, receberam R$ 40,8 milhões. O motivo é que o governo se valeu dos chamados "restos a pagar" de anos anteriores, ou seja, recursos que estavam reservados mas pendentes de serem aplicados.