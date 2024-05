Caso Marielle: PGR denuncia irmãos Brazão e delegado; PF prende ex-assessor

Calixto da Fonseca era assessor de Domingos Brazão em 2018. De acordo com a investigação, ele seria responsável por gerir os negócio imobiliários irregulares dos irmãos Brazão. A PF encontrou diálogos recentes que comprovariam essa suspeita.

Sua prisão preventiva foi solicitada para interromper essas atividades. Ele foi acusado de integrar a organização criminosa liderada pelos irmãos Brazão, mas não há provas do seu envolvimento no assassinato da vereadora. Calixto foi alvo de buscas na ocasião da prisão de Domingos e Chiquinho.

Ronald Paulo Alves Pereira Imagem: Márcia Foletto/Agência O Globo

Ronald é acusado de ser um dos responsáveis por monitorar a rotina de Marielle antes da execução do homicídio. Segundo as investigações, ele comunicou aos executores do crime sobre a agenda que ela teria no dia 14 de março de 2018, quando foi consumado o crime. Ele também é acusado de ser um dos principais milicianos na região do Rio das Pedras, na zona oeste do Rio.

Ele já cumpria pena em presídio federal. Ronald foi condenado a 76 anos de prisão por quatro homicídios e ocultação de cadáver. O caso ocorreu em 2003, quando quatro jovens teriam sido torturados em uma casa noturna em São João do Meriti, na Baixada Fluminense.