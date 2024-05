Lira volta a ser vaiado em AL e é defendido por Lula: 'assim fica difícil'

No evento de ontem, Lira dividiu palanque com um de seus maiores rivais locais, o senador Renan Calheiros (MDB). Diferentemente do atual presidente da Câmara, Calheiros foi bastante aplaudido, assim como seu filho, o ministro dos Transportes Renan Filho (MDB). Hoje, Calheiros não participou do evento em Maceió.

Arthur Lira e Renan Calheiros são rivais políticos há mais de uma década. O conflito começou com um desentendimento do senador com o pai do deputado federal, o ex-senador Biu.

Na eleição presidencial de 2022, os dois também estiveram em lados opostos. Enquanto Lira apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Renan estava entre os aliados de Lula.

Ontem, Lula já havia defendido Lira. Ele agradeceu o apoio do presidente da Câmara nas negociações do governo com o Congresso. "Até hoje nós não tivemos um projeto de interesse do governo que foi derrotado na Câmara", disse Lula. No evento de hoje, ele voltou a falar que as propostas do governo têm sido aprovadas no Congresso.

O presidente também brincou sobre como lida com Lira quando ele está insatisfeito. "De vez em quando eu ouço dizer: 'O Lira tá nervoso'. Aí, eu mando Rui Costa [ministro da Casa Civil] conversar com ele. Dois nervosos se entendem", brincou ontem. Costa também estava presente.