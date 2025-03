Passou da hora da CBF trocar Dorival por Filipe Luis

A seleção brasileira de Dorival não consegue mostrar uma coisa nem outra. Inseguro nas entrevistas e na beira do campo, o técnico brasileiro justificou o mau futebol no último jogo com o batido argumento de que o importante é vencer, ganhar os três pontos, não é preciso jogar bonito. Com ele, de fato, os badalados astros brasileiros, que encantam a Europa, não brilharam até hoje.

Nas convocações para a seleção, sempre dizem que futebol é momento para justificar os escolhidos. Isso vale também para os técnicos. O momento é de Filipe Luis, que pegou um Flamengo de futebol burocrático treinado por Tite e, em pouco tempo, com os mesmos jogadores, botou a moçada para jogar na vertical, com alegria, buscando sempre o gol, como nos bons tempos de Jorge Jesus. Agradou a torcida e conquistou títulos.

Até quem não é Flamengo, como eu, que sou são paulino, gosta de ver esse time de Filipe Luis jogar. O time de Dorival dá aflição. Se o Brasil quer ir à Copa para ganhar o hexa e voltar a mostrar o verdadeiro futebol brasileiro, e não apenas participar, chegou a hora de criar coragem para trocar o técnico.



Dorival é passado, Filipe é futuro. Um espera pela volta de Neymar, um ex-jogador em atividade em quem não dá para confiar; o outro, pode dar chances a moleques como Estevão e Endrick, tirar a seleção do marasmo e devolver a confiança aos jogadores e a esperança à torcida.

A hora é agora.

Vida que segue.