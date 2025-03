Bolsonaro em queda às vésperas de virar réu

A tensão sobre o tema deve aumentar à medida que as eleições de 2026 se aproximam, já que a coalizão que elegeu Hugo Motta para a presidência da Câmara, unindo PT e PL, terá dificuldades em conciliar posições tão antagônicas. "No caso da anistia, não dá para conciliar os interesses do PT com os interesses do PL, do interesse do Valdemar e do Bolsonaro com os interesses do Lula", destaca Toledo.

No STF, a defesa de vários indiciados tentou sem sucesso afastar os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin do julgamento, alegando suspeição. O plenário do Supremo, no entanto, garantiu a permanência de ambos, assim como a do ministro Alexandre de Moraes, que já havia sido alvo de tentativas semelhantes.

A turma que julgará o caso é composta por Moraes, Dino, Zanin, Luiz Fux e Cármen Lúcia. Um recente almoço na casa de Alexandre de Moraes, com comparecimento em peso de seus colegas, foi interpretado como sinal de que o ministro mantém forte influência no tribunal.

