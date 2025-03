De aviões a bois: o que Lula quer ao levar 'delegação' em visita ao Vietnã?

Lula deve convidar o Vietnã para participar de uma cúpula do Brics no Brasil em julho, disse uma autoridade brasileira, observando que o Vietnã foi convidado no ano passado para se tornar parceiro do Brics, mas até agora não tomou uma posição oficial sobre o assunto.

O Ministério das Relações Exteriores do Vietnã não respondeu a um pedido de comentário. A embaixada do Brasil no Vietnã não quis comentar.

Os dois países devem chegar a um acordo sobre um plano de ação em defesa, agricultura e energia, o que poderia impulsionar a cooperação em etanol, um combustível do qual o Brasil é um grande produtor global, afirmou a autoridade brasileira.

O Brasil também quer aumentar as exportações para o Vietnã e está pedindo a Hanói que autorize as importações de carne bovina, disse a autoridade, confirmando relatos anteriores da mídia estatal vietnamita.

Negócios

A abertura do mercado vietnamita para a carne bovina brasileira é uma pré-condição para um investimento que a gigante brasileira de alimentos JBS está considerando fazer no Vietnã, disseram à Reuters três pessoas informadas sobre as conversas, incluindo a autoridade brasileira.