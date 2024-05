Janja diz que não pretende se candidatar a cargo político

"Sempre fui uma pessoa ativa na política, sou militante do PT há muito tempo, mas sempre fui uma pessoa mais de bastidor", disse.

Atuante nas redes sociais, a primeira-dama tem se manifestado sobre a calamidade no Rio Grande do Sul. Na última semana, ela fez várias publicações sobre o resgate do cavalo "Caramelo", que ficou ilhado por dias em um telhado em Canoas (RS).