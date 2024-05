Prefeitura de Porto Alegre contrata consultoria onde Moro trabalhou

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), disse ter fechado um acordo para que a consultoria norte-americana Alvarez & Marsal apoie a recuperação da cidade.

O que aconteceu

Consultoria global vai trabalhar sem custo por 60 dias, disse Melo em entrevista coletiva ontem. "Com um desastre desse tamanho, a prefeitura precisa se cercar de todos os conhecimentos técnicos", afirmou. A empresa atuou nos Estados Unidos após a passagem do furacão Katrina, em 2006; no Brasil, prestou serviço para a Vale após o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho.

Prefeito vai avaliar continuidade dos serviços após esse período. "No meio do caminho, vamos estabelecer com certeza se ela vai permanecer, se vai ter custo", disse.