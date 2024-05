Caso Marielle: PGR se opõe à soltura de delegado e destaca elo com milícia

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra a soltura do delegado Rivaldo Barbosa, acusado de ter ajudado no planejamento do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

O que aconteceu

PGR disse ser contra revogação da prisão preventiva de Rivaldo, porque, além de ter ajudado no planejamento do crime, ele tentou atrapalhar a investigação do caso. O delegado era chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro à época, em 2018. Ele foi preso em 24 de março juntamente com o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil) e o conselheiro do TCE-RJ Domingos Brazão e após decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Gonet também apontou que Rivaldo "mantém relações ilícitas com os principais milicianos e contraventores do Rio de Janeiro". "Sua libertação, aliada ao poderio econômico de que dispõe e dos contatos com as redes ilícitas existentes no Município do Rio de Janeiro, poderá frustrar a própria aplicação da lei penal e comprometer a instrução criminal", escreveu.