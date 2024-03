Caso Marielle: Delegado atendia a demandas de organização criminosa, diz PF

Utilizando-se da estrutura estatal e tergiversando a benefício da horda as atribuições constitucionais e legais de seu cargo, circundam indícios da prática dos crimes de corrupção passiva, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa, tráfico de influência, fraude processual, coação no curso do processo, abuso de autoridade, entre outros.

Relatório da Polícia Federal

Giniton Lages e o policial Marco Antonio de Barros Pinto, responsáveis pela investigação dos homicídios tratados nestes autos, desviaram deliberadamente o curso das investigações, protegendo os mandantes do homicídio, ao apresentar a tese conclusiva de que Ronnie Lessa e Elcio de Queiroz teriam atuado motivados por "ódio". As conclusões apresentadas pelos policiais foram estrategicamente desenhadas para inviabilizar a identificação dos irmãos Brazão como mandantes dos crimes.

Trecho do documento da PGR

Propina

No relatório, a PF também cita as declarações do miliciano Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica. Na época, ele afirmou que sofreu um "episódio de extorsão" na época que Rivaldo era chefe da Divisão de Homicídios.

Curicica disse em 2019 que teria pago uma quantia de R$ 20 mil para se livrar do crime de arma de fogo. As informações constam também no documento da PF.

O miliciano também disse que existia "um sistema de pagamento mensal realizado pelas milícias às delegacias". A Divisão de Homicídios, segundo ele, receberia cerca de R$ 60 mil a R$ 80 mil por mês.