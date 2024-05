Jogo de empurra e inação de Câmara e STF facilitam fake news e afetam RS

Mas a disseminação de desinformação teve contribuição de um jogo de empurra entre Legislativo e Judiciário. A disputa entre os Poderes sobre a competência de legislar acabou interferindo no andamento de projetos e ações que envolvem fake news, adiando qualquer resolução sobre os limites e punições para disseminadores de notícias falsas.

Congresso não legislou sobre fake news

A Câmara enterrou o PL das fake news. Durante meses, a Câmara dos Deputados debateu um projeto de lei para regular fake news nas redes sociais. A urgência do texto relatado por Orlando Silva (PCdoB-SP) foi aprovada em maio do ano passado, mas a proposta nunca foi pautada no plenário pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

Cabe aos parlamentares criar leis para definir regras para regular as redes. Mas, até agora, eles se abstiveram de cumprir essa função e criticam as iniciativas do STF sobre o tema.

Em abril deste ano, o projeto sofreu nova derrota após a disputa entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Com a ofensiva do empresário, dono do X (antigo Twitter), contra o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), com acusações de censura, parlamentares governistas entenderam que seria a hora de retomar o projeto. Já os partidos de oposição se viram fortalecidos por Musk.

Para uma ala do Congresso, a saída seria criar um novo projeto. O presidente Arthur Lira pediu que os líderes indiquem integrantes para um grupo de trabalho (GT) que vai discutir um novo projeto. Por enquanto, apenas PT, PSD, Republicanos, PP, Novo, MDB, PSB e PL escolheram os seus representantes: