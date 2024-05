Leite é alvo de homofobia em meio à tragédia, e aliança LGBTI+ se manifesta

A Aliança Nacional LGBTI+ se solidarizou com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que tem sido alvo de homofobia em meio à tragédia causada pelas chuvas no estado.

O que aconteceu

Ofensas tentam associar desastre ao fato de o governador ser homossexual. Um vídeo que circula na internet mostra uma mulher alegando que a "ira de Deus" foi ativada contra o povo gaúcho pela eleição de Leite, que oficializou uma união estável no fim do ano passado com o médico capixaba Thalis Bolzan. A reportagem entrou em contato com a assessoria do governador do RS, e o texto será atualizado se houver um posicionamento.

Entidade diz que afirmações configuram discurso de ódio que não pode ser tolerado. A Aliança Nacional LGBTI+ pediu para que as autoridades investiguem e tomem providências contra esse tipo de discurso e lembram decisão do STF que aprovou uso de leis de racismo para punir homofobia.