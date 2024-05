Ministros do STF indicados por Bolsonaro votam contra seu salvo-conduto

Por unanimidade, o STF (Supremo Tribunal Federal) confirmou a decisão individual do ministro Kassio Nunes Marques que negou salvo-conduto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no inquérito do golpe.

Um advogado bolsonarista, que não tem procuração para atuar em nome do ex-presidente, deu entrada em um habeas corpus para tentar impedir uma eventual prisão de Bolsonaro.

"Alguns, não poucos, dizem que (a prisão) é só uma questão de tempo", alegou ao STF.