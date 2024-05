Nunes se reúne com líder da ultradireita da Itália sem divulgar na agenda

Ministério da Infraestrutura italiano também publicou agenda. Em nota publicada no site, a pasta disse que Salvini e Nunes discutiram projetos de investimentos em infraestrutura. Questionada sobre a pauta da reunião, a Prefeitura de São Paulo não respondeu. O UOL também procurou Abduch, mas não teve retorno.

Nunes viajou à Europa para participar de Conferência da Crise do Clima à Resiliência Climática. O emedebista embarcou rumo à Europa na última segunda-feira (13) e retornou ao Brasil na última sexta.

Agenda oficial inclui conferência sobre clima

Encontro com Salvini não consta na agenda oficial do prefeito. O único compromisso divulgado no site da prefeitura no dia 15 de maio foi a conferência sobre o clima. No dia seguinte, o prefeito se reuniu com a representante permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

Nos bastidores, a ida de Abduch para a Itália foi vista como uma tentativa do deputado de se aproximar do prefeito — mirando a vaga de vice. O parlamentar é ex-comentarista político da Jovem Pan e vice-líder do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na Alesp. Ele foi convidado para assumir a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento da prefeitura com apoio do governador, mas declinou do convite argumentando que vai trabalhar para a campanha do candidato escolhido pela direita.