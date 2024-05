Papa abençoa bandeira do RS levada por prefeito de SP

O prefeito da capital paulista aproveitou o momento para presentear Francisco com bandeiras do Brasil, do Rio Grande do Sul e de São Paulo; as camisas da seleção brasileira e do Palmeiras, que foi autografada pelo jogador Endrick; e imagens de Nossa Senhora Aparecida e São Paulo.

Por sua vez, o religioso, que doou 100 mil euros para ajuda humanitária aos desabrigados por causa das inundações no Rio Grande do Sul, retribuiu os presentes com dois terços.

"É uma alegria muito grande, como católico praticante, estar com o Santo Padre, o papa Francisco, porque nós estamos aqui a convite dele, para um congresso sobre meio ambiente, sustentabilidade e as questões das mudanças climáticas", afirmou o prefeito da capital paulista ao Vatican News.

Antes do encontro com o líder da Igreja Católica, Nunes participou de uma missa na Basílica de São Pedro, em memória do ex-prefeito Bruno Covas (PSDB), falecido em 16 de maio de 2021, ao lado do filho dele, Tomás Covas.

Nunes é um dos 20 prefeitos convidados pelo Vaticano para o seminário "Da crise climática à resiliência climática", onde ele reforçou a necessidade do comprometimento dos governantes para colocar em prática as ações necessárias para combater o aquecimento global diante das evidências apontadas pelos cientistas.

Durante seu discurso na última quarta, o prefeito apresentou algumas das ações implementadas na cidade de São Paulo, como a ter uma Secretaria de Mudanças Climáticas, a ampliação da cobertura vegetal da cidade e a abertura de parques, além da criação do Plano Municipal do Clima, o PlanClima.