Reinaldo: A reação a filme de Stone expõe os negacionistas da obra de Lula

Reinaldo disse que o filme fala da trajetória de Lula, mas está centrado na resistência democrática.

É preciso que se entenda que o país venceu um tentativa de golpe de Estado. Golpe de Estado — e os entendimentos podem variar. Mas eu estou entre aqueles que consideram que se tentou golpe de Estado quando se busca evitar a eleição, se tentou o golpe quando se busca evitar a posse, quando se busca derrubar o presidente depois de empossado e, caso o Bolsonaro tivesse vencido, nós teríamos o golpe por outros meios. Porque, ele não escondia de ninguém que tinha uma agenda e um dos alvos de sua agenda era o Supremo Tribunal Federal. Portanto, do modo como ele colocava o debate, as instituições, a democracia.

Então, a democracia correu um sério risco no Brasil, sim, seja o de rompimento — ainda que não se sustentasse depois — os sortilégios seriam grandes. E, caso o Bolsonaro tivesse vencido a eleição, os desdobramentos seriam os piores. Não há nenhuma razão pra suspeitar que não seria assim, porque conhecemos o que ele fez durante 4 anos, conhecemos o discurso durante 4 anos e podemos imaginar como seria caso esse discurso tivesse triunfado nas urnas.

O Lula foi o personagem — aqui no Brasil existem os negacionistas do Lula nesse período. Você tem uma extrema direita organizada hoje internacionalmente, em uma internacional da extrema direita que se manifesta de uma maneira como nunca se viu. Quem iria imaginar que um presidente como o [Javier] Milei iria à Espanha, um presidente da República vai à Espanha, não conversa com o governo local e faz campanha eleitoral contra o governo local?

Nós temos hoje uma internacional da extrema direita que não reconhece fronteira, não reconhece os governos locais. E o Lula é uma espécie de símbolo de resistência a isso tudo. Ele é essa resistência, ele é um presidente inequivocamente progressista, que tem uma origem inequivocamente progressista, comprometido com alguns valores, de igualdade, justiça social, de um país periférico, de país que não é o centro das decisões políticas e o Lula encarna esses valores.