O que falta para José Dirceu poder voltar a se candidatar

Agora resta uma condenação no STJ. O ex-ministro ainda tem uma condenação por recebimento de propina da empreiteira Engevix no âmbito do esquema de corrupção da Petrobras. O STJ (Superior Tribunal de Justiça) chegou a analisar o caso em 2022 e entendeu que a pena dele deveria ser de 27 anos de prisão. A defesa do ministro, porém, recorreu da decisão e o caso está para ser analisado no próprio tribunal.

Dirceu tem outra ação no STJ ainda não julgada. Neste outro processo, Dirceu questiona uma denúncia apresentada contra ele que o acusa de lavar dinheiro da propina da Engevix por meio de pagamentos à empresa Entrelinhas Comunicação. Segundo esta denúncia, que ainda não foi julgada em segunda instância, a empreiteira teria feito pagamentos de R$ 900 mil à Entrelinhas para que ela atendesse o ex-ministro.

Defesa espera que STJ repita STF

A expectativa da defesa do ex-ministro é que a tese do STF seja considerada no STJ. Ao extinguir uma ação contra o ex-ministro nesta semana, o STF entendeu que o crime de corrupção se consumou no momento de assinatura do contrato da empresa com a Petrobras, em 2009, e que, portanto, o prazo de prescrição deveria começar a ser contado da data de assinatura do contrato. No caso em que Dirceu foi condenado por propinas da Engevix, o MPF aponta que as propinas pagas ao ex-ministro teriam vindo como consequência de contratos que começaram a ser assinados pela Engevix com a Petrobras ainda em 2006.

Contratos iniciados em 2006 é que teriam levado à propina. Estes mesmos contratos teriam sido usados para justificar os pagamentos à Entrelinhas, anos mais tarde. Como Dirceu tem mais de 70 anos, o prazo para prescrição dos processos contra ele caem pela metade e, se isso for levado em conta, o STJ pode extinguir também a condenação da Engevix. O caso, porém, ainda não tem data para ser julgado.

Expectativa por volta à vida pública

Advogado fala em recuperação de direitos "em breve". Procurado, o criminalista Roberto Podval afirmou que a Lava Jato atingiu Dirceu para chegar ao hoje presidente Lula e que, em breve, o ex-ministro deverá recuperar seus direitos.