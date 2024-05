'Filho é teu, faz exame de DNA': Haddad debate com bolsonaristas na Câmara

Em 2021, Bolsonaro adiou pagamento de precatórios. O então presidente "pedalou" o pagamento até 2026, mas o governo Lula decidiu pagá-los antes, após uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), em novembro de 2023. Precatórios são dívidas do governo com pessoas e empresas cujo pagamento já foi determinado por uma decisão judicial definitiva. O pagamento de R$ 95 bilhões em 2023 impactou as contas públicas.

"A Terra é redonda o tempo todo", disse Haddad a Abilio Brunini (PL-MT) após ser chamado de "negacionista da economia". "Não faz o menor sentido o senhor estar fazendo esse discurso manso e ponderado enquanto o Brasil não está se desenvolvendo bem na economia", disse o deputado.

O senhor me chama de negacionista? Defendi a vacina o tempo todo, a Terra é redonda o tempo todo. Vocês negam que a Terra é redonda, vocês negam que a vacina previne, negam essas coisas. Negam que deram um calote em precatório, negam que deram calote em governador e eu que sou negacionista?

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

"Feche a porta para ouvir e pare de lacrar na rede", disse o ministro ao deputado Kim Kataguiri (União-SP). Ele explicou que o ICMS cobrado de compras do exterior vai para os governos estaduais, não o federal. "O senhor vai criticar publicamente os governadores que o senhor apoia? Não fará isso. Pega o microfone e fala mal do Tarcísio [de Freitas, governador paulista]. Coragem", afirmou Haddad. "As pessoas merecem ser ouvidas, receba-as em seu gabinete, ouça os argumentos, feche a porta para ouvir e pare de lacrar na rede".