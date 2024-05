STF conclui que processos em massa contra jornalistas são abuso judicial

O STF (Supremo Tribunal Federal) concluiu nesta quarta (22), de maneira unânime, que o alto volume de processos judiciais contra jornalistas em diversas varas deve ser considerado "assédio judicial" e é inconstitucional. Além disso, os ministros definiram que profissionais e veículos de imprensa só podem ser responsabilizados judicialmente caso não haja dúvida de que agiram de maneira intencional ou negligente ao publicar um conteúdo equivocado.

O que aconteceu

Julgamento discute o uso abusivo de ações judiciais contra jornalistas. O plenário do STF retomou o julgamento de duas ações diretas de inconstitucionalidade movidas pela ABI (Associação Brasileira de Imprensa) e Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo). As ações questionam o uso abusivo de ações judiciais contra jornalistas com o objetivo de impedir a atuação dos órgãos de imprensa.

"Efeito silenciador", argumentam as associações. Nas ações, ABI e Abraji dizem que "proliferam" as ações judiciais contra jornalistas com o intuito de afrontar a liberdade de expressão. As associações pediram que o STF definisse, dentro dos limites da Constituição, os critérios para coibir o uso abusivo das ações judiciais.