Hasselmann diz ser feminista, mas critica movimento: 'Aprendi na Câmara'

Me arrependo [de acumular brigas] porque ali sou eu contra mim mesma, o que me fez perder base foi isso, eu contra mim mesma, porque eu ficava me sabotando o tempo todo, me enfiando em brigas que eu não precisava e que não eram minhas.

— Joice Hasselmann ao Alt Tabet

PSL era 'zoológico sem jaula', afirma Hasselmann

Hasselmann afirmou que eram poucas as pessoas que raciocinavam naquele PSL que elegeu Jair Bolsonaro em 2018. "Eu fui deputada pelo PSL, que era um grupo de malucos e eram literalmente seis pessoas que tinham raciocínio, entre as quais eu estava [nesse grupo]. O resto era um zoológico sem jaula, era crocodilo conversando com macaco".

A ex-deputada chegou à Câmara abraçada ao bolsonarismo, mas não demorou para romper laços. Ainda no primeiro ano do governo Bolsonaro, ela, o então presidente e os filhos dele se desentenderam publicamente em uma disputa pelo comando do PSL, que agora ela diz ter sido uma briga que não deveria ter travado.