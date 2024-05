Nunes Marques anula provas contra desembargador acusado de receber R$ 6 mi

Como funcionava o suposto esquema de corrupção

Em julho de 2020, o MPF denunciou o magistrado e também outros seis investigados. Dentre eles, o empresário Jacob Barata Filho, conhecido como "Rei do Ônibus" do Rio, e a mulher do desembargador.

Os investigadores afirmaram, na ocasião, que o desembargador havia recebido R$ 6 milhões em propina, em espécie. O dinheiro teria sido pago por dirigentes da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor). O objetivo era garantir decisões judiciais favoráveis aos interesses dos empresários de ônibus.

O MPF afirmou que o Mário Guimarães Neto "efetivamente praticou atos de ofício com infração de dever funcional". Ou seja, o desembargador, segundo os investigadores, concedeu decisões judiciais que beneficiaram as empresas de ônibus em mais de 40 ações civis públicas sobre licitações de ônibus na cidade do Rio de Janeiro.

Dinheiro no exterior. Entre 2013 e 2019, afirmou o Ministério Público Federal, o desembargador e a mulher tiveram ajuda de um doleiro para "distanciar o dinheiro derivado de crimes de sua origem ilícita". A acusação aponta que o casal manteve cerca de US$ 2,1 milhões em contas fora do país, abertas em nome de pessoas físicas e de offshores.

Doleiro fechou delação premiada. Carlos Garibe relatou ao MPF ter feito operações "por determinação e em benefício de Gláucia e de seu marido Mário Guimarães".