MP afasta pré-candidatos suspeitos de desviar doações da Defesa Civil no RS

O Ministério Público do Rio Grande do Sul afastou dois pré-candidatos —que trabalham na Defesa Civil de Eldorado do Sul— por suspeita de desviarem doações com intuito de favorer suas futuras campanhas eleitorais.

O que aconteceu

Três membros da Defesa Civil da cidade foram afastados. Dois deles são pré-candidatos, informou o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), que preservou a identidade dos suspeitos.

Parte das doações encaminhadas para Eldorado do Sul foram desviadas, diz denúncia. O Gaeco suspeita que os pré-candidatos entregavam as doações apenas para seus futuros eleitores.