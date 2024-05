Empresários do agro prometem doar 2 mil toneladas de carne ao RS

Empresários do agronegócio prometeram hoje (27) doar mais de 2 mil toneladas de carne ao Rio Grande do Sul, que vem sofrendo há mais de um mês por causa das enchentes.

O que aconteceu

O grupo participou de uma reunião com o presidente Lula (PT) no Palácio do Planalto. Segundo o Ministério da Agricultura, o governo deverá ajudar na logística em parceria com as autoridades estaduais e a iniciativa privada, mas a pasta não detalhou como essa operação funcionará.

Os irmãos Joesley e Wesley Batista, controladores da JBS, participaram do encontro. Ao todo, foram mais de 30 representantes dos principais produtores de proteína animal do Brasil.