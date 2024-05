Tarcísio assina contrato de trem SP-Campinas e lança plano para ferrovias

Tarcísio afirmou que o projeto mais adiantado é o trem intercidades que liga São Paulo a Sorocaba. A ideia é que ele se conecte à Linha 8 da CPTM. Governador avaliou que leilão pode ocorrer em 2025.

O custo estimado é de R$ 8,5 bilhões. O trajeto de 94 km deve ser feito em 60 minutos e terá quatro novas estações, com demanda projetada de 50 mil passageiros por dia. O projeto segue as diretrizes de traçado da CPTM. Os estudos são realizados pela International Finance Corporation, do Banco Mundial.

De acordo com o governador, a ideia é ter todos os aeroportos —Campo de Marte, Congonhas e Guarulhos— interligados por trilhos. Tarcísio avalia que essa grande aposta no transporte sobre trilhos ajuda a descomprimir as rodovias.

São Paulo cresceu às margens das linhas dos trens. As ferrovias estão lá, os trilhos estão lá. O que a gente vai ter que fazer, no fim das contas, é repotencializar e recuperar essas vias, aproveitar o que existe.

Tarcísio de Freitas, governador de SP

* Com Estadão Conteúdo