Couto: Tarcísio repete discurso antidemocrático de Bolsonaro em marcha

Em um discurso de tom religioso na Marcha para Jesus de hoje (30), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), repetiu de forma indireta, mas com a mesma essência, o discurso antidemocrático do ex-presidente Jair Bolsonaro, excludente em relação a quem não professa da mesma fé. A análise é do cientista político Cláudio Couto, que participou do UOL News desta quinta-feira (30).

"Quem são vocês, quem somos nós? Somos os escolhidos", disse Tarcísio. "Ele já está pregando melhor que muito pastor", brincou o pastor Estevam Hernandes, organizador do evento. A Marcha para Jesus reuniu políticos e organização esperava 2 milhões de fiéis.