Lula não vai à Marcha para Jesus, mas elogia: 'Evento abençoado'

Apesar disso, ele nunca foi ao evento. Bolsonaro, por sua vez, foi o primeiro presidente a ir ao ato no exercício do cargo. Representante de Lula, Messias foi chamado de "servo de Deus" e "nosso ministro" pelo pastor Hernandes. Ele orou com as mãos erguidas ao lado do pastor, um dos organizadores da marcha.

Lula se disse honrado com o convite. "Quero expressar meu respeito e meu reconhecimento pela realização de mais uma edição deste evento, que reúne milhares de fiéis em um momento de fé, unidade e oração".

O petista lembrou ainda que foi responsável por sancionar a Lei que criou o Dia Nacional da Marcha para Jesus. Evento virou data oficial em 2009, no segundo mandato do petista.

Tenho certeza de que a Marcha para Jesus de 2024 será, como nos anos anteriores, um evento abençoado, que renovará a esperança e a fé de todos os participantes.

Mensagem enviada por Lula e lida pelo ministro da AGU

Palanque político

Como de costume, a marcha teve a presença de políticos e autoridades. Do prefeito paulistano, que busca a reeleição, ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), cotado para concorrer à presidência em 2026, e um ministro do governo Lula (PT). O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também é esperado.