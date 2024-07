Queixa de Zanatta contra Erika Hilton por ofensas na Câmara é levada à PGR

Pelo mesmo episódio, Hilton acionou o MPF contra Ferreira por transfobia, em 12 de junho. Após Hilton xingar Zanatta, Ferreira saiu em defesa da colega de partido. O deputado disse "pelo menos é 'ela'", ou seja, insinuou que a parlamentar do PSOL não seria mulher.

As duas denúncias tramitam atualmente na PGR, que analisa os casos. Tanto Zanatta como Hilton fazem, em suas representações, um pedido de indenização de R$ 5 milhões por danos morais coletivos.

Procurada pelo UOL, Hilton nega ter cometido crime contra Zanatta. Por meio de sua assessoria, a congressista afirma que "está segura de que o suposto pedido não tem qualquer fundamento, pois nenhuma ofensa à honra foi proferida".

Nikolas publicou, em suas redes, o vídeo que deu origem aos dois processos. Naquela reunião na Câmara, convocada para discutir as políticas do governo federal para as mulheres, ele pressionou a ministra da pasta, Cida Gonçalves, a dizer se o governo considera mulheres trans como mulheres. A ministra não deu uma resposta direta a essa pergunta.