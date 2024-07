Josias: Bolsonaristas ácidos pagam pela insensatez e estão desamparados

O ex-deputado federal Daniel Silveira paga o preço pelo apoio a Jair Bolsonaro e hoje amarga o peso de ser deixado à própria sorte, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quinta (25).

Silveira está preso desde 2022 por ameaça à democracia e coação no curso do processo. Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), negou o pedido da defesa do ex-parlamentar, que pleiteava a progressão para o regime semiaberto.