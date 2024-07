Caso das joias: PGR diz ser contra Bolsonaro ter acesso à delação de Cid

Observa-se que, apesar da apresentação de relatório conclusivo [da PF], a opinio delict [opinião sobre o delito] ainda se encontra em construção. Sabe-se que, até o oferecimento da denúncia, o Ministério Público ainda pode identificar diligências imprescindíveis à formação do juízo acusatório, inclusive vinculadas ao depoimento do colaborador. Paulo Gonet, procurador-geral da República

Pedido da defesa de Bolsonaro também tem "contornos genéricos", afirmou o PGR. Na avaliação de Gonet, os advogados do ex-presidente fizeram uma solicitação muito ampla ao pedir o acesso a medidas cautelares e todos os andamentos judiciais ou administrativos, incluindo anexos, que tenham relação com o caso das joias.

Defesa do ex-presidente não quis se manifestar. Procurado pelo UOL, o advogado Paulo Amador da Cunha Bueno disse que vai aguardar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF.

Trechos da manifestação do PGR

Os eventuais desdobramentos desta petição não necessariamente guardam relação com o investigado, sendo inviável que lhe seja conferido acesso indiscriminado a possíveis procedimentos investigativos cuja existência se desconhece e que sequer são mencionados nestes autos.