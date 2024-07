MPF cobra R$ 900 milhões de 10 cidades por supostas fraudes na educação

Os demais não responderam até a última atualização deste texto. O espaço está aberto para manifestação.

A ação proposta pelo MPF padece de equívocos, presumindo como fraude em matrículas todo e qualquer caso de falta e/ou evasão escolar de alunos do EJA ao final do ano letivo, além de ter sido proposta com base em estimativas e presunções, antes mesmo da conclusão dos procedimentos de investigação sobre os fatos, instaurados pelo TCE/MA e CGU. A defesa apresentada pelo município nos autos do processo demonstra que não há qualquer fraude em dados para inflar repasses do Fundeb.

Nota da Prefeitura de Maranhãozinho

A Prefeitura de São Bernardo informa que todos os esclarecimentos solicitados foram prestados à Justiça Federal, cujo processo tramita em segredo de justiça. Ainda esclarece que a decisão não é definitiva e que as orientações estabelecidas pela CGU sempre serão levadas em consideração na tomada de decisões.

Nota da Prefeitura de São Bernardo

O crescimento nas receitas do FUNDEB, no Município de Bacuri é resultado da soma de esforços da Prefeitura e Secretaria Municipal de Educação que vem buscando incansavelmente organizar a rede de ensino com investimentos concretos na qualidade da educação pública ofertada nas escolas da rede municipal. Tais investimentos se refletem na elevação dos índices educacionais levantados por sistemas de avaliação da aprendizagem em larga escala tanto na esfera estadual como federal, correspondente à observância de obrigações legais, antes negligenciadas e que, surpreendentemente, nunca foram exigidas pelas mesmas instituições de controle externo que na oportunidade acusam o Município de fraude nas matrículas.(...)