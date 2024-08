Tales: Lula não quer falar com Maduro sem participação de Colômbia e México

Não está confirmada essa conversa do Lula [com Maduro] hoje, e nem sequer a com Edmundo [González, candidato da oposição], embora haja o desejo. Portanto, ainda está completamente no ar essa situação.

Lula não vai marcar nada sem ter uma participação do México e, sobretudo, da Colômbia. E muito menos sem haver um sinal com a oposição. Está certo; não é para marcar e tem que esticar um pouco a corda com Maduro para se procurar uma saída para essa situação. Do jeito que está, não há saída à vista. Tales Faria, colunista do UOL

Para Tales, o governo brasileiro se cerca de cuidados antes de qualquer negociação com Maduro por vê-lo como líder de um regime ditatorial, ao contrário da época de Hugo Chávez, considerado como uma "gestão autoritária" pelo Planalto.

A questão da Venezuela precisa ser pensada como uma linha do tempo. Hugo Chávez tomou o poder após uma série de regimes de direita, alguns deles ditatoriais. Naquele contexto, ele se tornou um aliado do Lula com promessas de democratização. Mas Chávez tinha um mal interno, que é a origem da esquerda ditatorial.

Hoje, o governo brasileiro entende que o regime do Maduro é, de fato, uma ditadura, diferentemente de como via com o Chávez. Daí os cuidados do Lula em conversar com Maduro e resolver isso. Tales Faria, colunista do UOL

