Sem broncas e sem demissão, Lula fecha ano afagando ministros

Com resistência de Lula, José Múcio tem indicado que quer deixar a Defesa. Ele é um dos ministros preferidos do presidente, que só o trocaria por pedido próprio. Se acontecer, o vice-presidente Geraldo Alckmin, atual ministro da Indústria, é um dos ventilados a substituí-lo.

Todo isso se dá às luzes dos dois últimos anos de mandato. Sem esconder que pretende concorrer à reeleição, Lula e o Planalto entendem que a campanha já começa em 2025, com objetivo de melhorar a imagem e avançar na economia.

Também é preciso garantir apoios. Lula pretende compor sua base tanto no Congresso quanto a aliança para a chapa de 2026 por meio de integração no governo. Atualmente, a gestão tem dez partidos e as siglas, em especial do centrão, lutam por mais espaço.

Tudo isso ficou para 2025. Já era esperado que não houvesse demissões hoje, mas muitos ministros foram ao almoço com receio dos recados abertos, peculiares ao presidente.