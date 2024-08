Análise: Moraes usa estratégia inteligente ao intimar Musk pela rede social

Essa demora na punição de Bolsonaro e a repetição com o X do que aconteceu com o Telegram dão uma impressão de déjà vu. Moraes continuará sua cruzada cotra o X, com risco grande de desmoralização porque quem briga com um porco-espinho pode ser arrastado por ele para a lama. Josias de Souza, colunista do UOL

Sakamoto: Moraes estaria prevaricando se não ameaçasse X de suspensão

Alexandre de Moraes teria cometido o crime de prevaricação caso aguardasse e não intimasse Elon Musk sobre o X agora, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto.

Por mais que saibamos que o STF é uma corte política, não só jurídica, não cabe a um ministro definir quais decisões tomará simplesmente pensando no impacto eleitoral. Diante de uma empresa que sistematicamente se nega a cumprir uma decisão judicial e se coloca acima do bem e do mal, não há muito o que fazer. Qual seria a alternativa? Esperar até o fim das eleições? Aí ele poderia ser até acusado de não cumprir com seu dever.