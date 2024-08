Musk posta foto de Moraes como vilão de Star Wars após ameaça de derrubar X

Post é uma reação à intimação de Moraes para que a empresa aponte um representante no Brasil em 24 horas, ou o X sairá do ar. O ministro do STF publicou na noite de ontem uma intimação para que o dono do ex-Twitter aponte um representante no país, ou suspenderá a rede social no país.

Trata-se da primeira intimação feita por Moraes por meio de uma rede social. Como a empresa saiu do Brasil no dia 17 de agosto, o tribunal não conseguiu contato com o X e usou a própria rede para publicar a intimação.

Marco Civil da Internet exige que as empresas tenham um representante legal no país. Iniciativa do ministro ocorre em meio às eleições municipais, nas quais várias campanhas utilizam a rede X para fazer suas divulgações.

"As pessoas querem saber a verdade", escreveu Musk. O bilionário também postou a mensagem, ao compartilhar um tuíte que diz que "Alexandre de Moraes está tentando suspender a única fonte de verdade no Brasil".