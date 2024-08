Moraes consultou colegas antes de intimar Musk e tem apoio para suspender X

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), conversou com ao menos dois colegas da corte antes de tomar a decisão de notificar o bilionário Elon Musk por meio do X. Esses ministros consideram correta a intimação. Um deles, ouvido em caráter reservado pela coluna, lembrou que nenhuma empresa pode funcionar no Brasil sem representação legal e em desrespeito às leis e à soberania nacional.

Esses ministros acreditam que Moraes teria o apoio da maioria do Supremo caso seja necessário suspender as atividades da rede social no país. A avaliação nos bastidores do tribunal é que a medida deve ser tomada em breve.

A decisão de Moraes de notificar Musk por meio do X foi uma tentativa de dar nova chance para o bilionário manter a rede social no ar. O ministro nem precisaria fazer isso. Ele poderia apenas ter suspendido as atividades da plataforma sem qualquer intimação, porque já tinha cumprido o rito legal antes.