7 de Setembro de Lula terá Zé Gotinha e atletas para se afastar da direita

Medalhistas e deferência a estado atingido pelas chuvas. O governo convidou atletas que participaram das Olimpíadas de Paris e haverá uma homenagem ao Rio Grande do Sul, que sofreu com as enchentes no primeiro semestre.

Distância do bolsonarismo

O desfile pretende abordar pautas do governo. Irão desfilar forças públicas que atuaram no Rio Grande do Sul, profissionais da saúde e um boneco do Zé Gotinha. Também haverá estandartes das bandeiras do países participantes do G20, que será realizado no Rio de Janeiro, em novembro.

Um dos objetivos é afastar cada vez mais a data do bolsonarismo. Segundo pessoas que participaram da organização, o governo tenta restabelecer a data como uma celebração de Estado, como era antes da gestão Bolsonaro, que conseguiu tomar para si a comemoração.

Escolhidas a dedo, pretendem mostrar a marca da gestão Lula. Investimento na saúde pública, em contraposição a que foi feito durante a pandemia de covid-19, e avanços da pauta internacional são dois dos principais diferenciais do presidente em relação ao governo anterior.

Bolsonaristas chamam para Paulista

Desvincular da direita conservadora. O 7 de Setembro foi usado por Bolsonaro, inclusive durante a campanha à reeleição em 2022, e até hoje segue como uma demonstração de força de apoiadores do ex-presidente.