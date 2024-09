Tales: Candidatos do MDB e PSD apoiarão Hugo Motta para comando da Câmara

Tales explicou como vem sendo construída essa articulação com o nome de Motta.

O Hugo é o resultado da candidatura de um bloco montado em 2023, o bloco montado pelo MDB, PSD, Republicanos e Podemos. Foi o primeiro grande bloco criado na Câmara, depois da eleição do Lula, que ia ser o grande bloco da casa. A reação do Arthur Lira foi criar outro bloco maior ainda com o União Brasil e outros e mostrar que ele tinha mais força. Mas esse bloco do MDB, PSD, Republicanos e Podemos é um grande bloco, ainda existe. Tales Faria, colunista do UOL

A última reunião desse grupo aconteceu [com um jantar] na casa do Rodrigo Maia no dia 28 de agosto. Foi depois dessa reunião que o Lira resolveu entrar no jogo e adiar o anúncio quase certo do Elmar como seu candidato. Por quê? Porque nesse jantar, que Arthur Lira tomou conhecimento, os membros desse bloco MDB, PSD, Republicanos e Podemos, acertaram que sairia dali um candidato. Isso que está dizendo agora o Isnaldo. Tales Faria, colunista do UOL

O deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), presidente nacional do Republicanos, ele é desse bloco e pensou 'eu levo vantagem'. E tentou se construir como candidato de consenso desse grupo, mas ele acha que foi vetado pelo Gilberto Kassab. (...) Não é bem assim: Kassab é o secretário de governo de Tarcísio de Freitas, soube que a candidatura do Hugo Motta já estava sendo articulada pelo Lira com apoio do Ciro Nogueira, presidente do PP, e do Jair Bolsonaro (PL). Tales Faria, colunista do UOL

