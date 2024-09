Tales: Caso Silvio Almeida deixa Lula em apuros após titubear com Juscelino

A acusação de assédio sexual contra Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, deixa Lula em situação delicada, uma vez que o presidente já relutou em afastar Juscelino Filho, ministro das Comunicações, mesmo diante de graves denúncias, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta sexta (6).

Reportagem do portal Metrópoles afirma que Almeida é alvo de denúncias de assédio sexual, uma delas contra Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial. Alguns ministros teriam conhecimento dos casos, segundo a colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo. Já Juscelino Filho foi indiciado pela Polícia Federal por corrupção e organização criminosa, mas Lula o manteve no cargo.