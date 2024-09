Dino manda CGU ampliar auditoria em cidades que mais receberam emendas

Orçamento secreto foi considerado inconstitucional pelo STF. Em dezembro de 2022, o tribunal considerou as chamadas emendas de relator, usadas no orçamento secreto, como ilegais por permitirem ao relator do orçamento fazer indicações de repasses de valores de emendas em nome de terceiros sem identificar quem realmente indicou o repasse da emenda.

Valores acabaram sendo destinado para as emendas de comissão. Após a decisão do tribunal, parlamentares passaram a usar os valores das emendas de relator para indicar as chamadas emendas de comissão, que são definidas nas votações dos colegiados. Mesmo nessa modalidade, porém, o ministro Flávio Dino tem cobrado maior transparência, já que, nem sempre, a comissão que aprova a destinação da verba identifica quem foi o responsável por propor aquela destinação.

Ações levaram STF a realizar reunião entre os três Poderes. A ação que discute o orçamento secreto foi uma das que levaram o STF a realizar uma reunião com os representantes do Legislativo e do Executivo para tentar um acordo sobre as liberações de emendas parlamentares, de todas as modalidades. Iniciativa ocorreu após uma série de decisões tomadas por Dino em agosto que, na prática vedaram mecanismos de transferência com pouca transparência.

Apesar da reunião e do anúncio de acordo, governo pediu mais prazo. Ficou definido que governo federal e o Congresso deveriam regulamentar as emendas parlamentares de forma a respeitar os parâmetros estabelecidos pelo STF de transparência e rastreabilidade dos recursos, por exemplo. Proposta era para ter sido apresentada nesta semana, mas governo federal pediu mais prazo.