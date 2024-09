Auditoria do TCU aponta economia em contratação da Starlink pelo Exército

Auditoria do TCU (Tribunal de Contas da União) descartou irregularidades na contratação de satélites da Starlink para uso do Comando Militar da Amazônia e apontou que a medida vai gerar uma economia de R$ 3 milhões para o Exército.

O que aconteceu

A área técnica do tribunal analisou explicações do Exército sobre edital com suspeita de favorecimento à Starlink. Auditores do TCU avaliaram que a contratação no valor de R$ 5,1 milhões, fechada em julho, foi válida, pois o serviço atual, fornecido pela Telebrás, é mais antigo, mais caro e vem apresentando falhas no atendimento às unidades militares da região.

Empresa vencedora do pregão tem preço mensal R$ 2.527,60 mais barato. O Comando Militar da Amazônia paga hoje R$ 3.897,60 mensais à Telebrás. Já a proposta vencedora do pregão saiu a R$ 1.370 mensais para fornecer uma internet mais rápida e estável. Como o contrato tem duração de 12 meses, prorrogável por até dez anos, técnicos do TCU estimaram uma economia total de mais de R$ 3 milhões, em comparação ao contrato com a Telebrás, que vence em novembro.