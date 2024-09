Nunes Marques pede vista em julgamento que pode ampliar foro de políticos

Ainda faltam os votos de Cármen Lúcia, Luiz Fux e Nunes Marques. O caso começou a ser apreciado pela Corte em março deste ano, mas Barroso havia pedido vista. Agora com o novo pedido, não há previsão de quando o julgamento deve ser retomado.

Na prática, medida busca impedir 'vaivém' processual. Pelas regras atuais, autoridades com foro só são julgadas no STF enquanto durar o mandato e se o crime tiver relação direta com o cargo. Isso faz com que um processo que começa a tramitar no STF desça para a primeira instância ao final do mandato e volte para o Supremo se o político conseguir um novo cargo com foro privilegiado.

Segundo o voto de Gilmar Mendes, a mudança busca agilizar a tramitação dos processos. Sempre que um processo desce à primeira instância ou retorna ao Supremo, ele precisa ser analisado do início pelo juiz que assume o caso. Essas mudanças, segundo o ministro, vinham atrasando a conclusão das ações.