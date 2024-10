STF não recuou, e Musk saiu mais desgastado do embate, diz advogado

Elon Musk, proprietário do X, saiu mais desgastado após o embate com a Justiça brasileira, afirmou o advogado e professor de Direito Digital Luiz Augusto D'Urso em entrevista ao UOL News desta quarta-feira (9).

D'Urso destaca que o STF (Supremo Tribunal Federal), não recuou diante de Musk, que havia retirado o escritório do X do Brasil e chegou a afirmar que não seguiria as ordens judiciais brasileiras —especialmente no que diz respeito à moderação de conteúdo e ao combate à desinformação.