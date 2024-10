Ministro cita renovação de concessão em evento com Enel no dia do apagão

O executivo da Enel também comenta a renovação dos contratos e parece satisfeito com as novas diretrizes. "Tudo aquilo que pedimos estão agora nessas novas diretrizes. Estamos a espera de detalhes, mas o percurso está estabelecido", diz De Paoli, que é diretor para o resto do mundo da Enel.

No dia 21 de junho, o governo federal publicou um decreto com novas regras para a renovação de 20 contratos de distribuidoras de energia elétrica com vencimento entre 2025 e 2031. De acordo com o governo, o objetivo seria estabelecer diretrizes para a modernização e a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

No dia 15 de junho, uma semana antes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve com a diretoria da Enel em Puglia, na Itália, às margens da reunião do G-7. Na época, ele afirmou que renovaria os contratos da Enel, apesar do apagão em São Paulo, porque a empresa havia se comprometido com mais investimentos.

"Eles assumiram o compromisso de, ao invés de investir R$ 11 bilhões, eles vão investir R$ 20 bilhões nos próximos três anos, prometendo que não haverá mais apagão em nenhum lugar em que eles são responsáveis pela energia", disse Lula após a reunião.

A coluna assistiu pela internet todo o painel do qual participaram Silveira e o executivo da Enel em Roma. O tema era "Rumo à sustentabilidade: a nova era energética". Em nenhum momento, o apagão de novembro do ano passado, que também deixou a população de São Paulo por quase cinco dias sem luz, foi tratado.

Procurado, o ministro não respondeu se falou sobre o assunto com De Paoli nos bastidores do evento.